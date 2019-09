Ore 23,45 - A Vasto il violento nubifragio di stasera ha provocato allagamenti sulla riviera, dove la pioggia ha fatto saltare diversi tombini. Allagati viale Dalmazia, soprattutto agli incroci con via Paolucci e via Del Greco, dove l'acqua, come accade ad ogni temporale, si e` accumulata all'altezza del sottopasso, ma anche su lungomare Cordella, strade e parcheggi adiacenti, ma anche diversi garage privati. Invasa dall'acqua anche via Ciccarone.

San Salvo, alberi pericolanti - Come previsto è arrivata l'ondata di maltempo che durerà ancora per qualche giorno. I violenti acquazzoni hanno creato disagi soprattutto per quanto riguarda la viabilità con strade diventate fiumi e tombini e grate zampillanti.

A San Salvo alberi caduti nella zona industriale. Uno di questi è stato miracolosamente schivato da alcuni automobilisti che stavano percorrendo la Provinciale che porta alla Pilkington. I vigili urbani presenti per un altro intervento in via Montenero sono stati allertati dagli stessi cittadini che stavano transitando in quel momento. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto che hanno provveduto a tagliare l'albero e a ripristinare la sicurezza stradale.

L'ALLERTA METEO - "Il Centro funzionale d'Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione civile nazionale l'avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalle prime ore di domani, martedi 6 settembre 2016, e per le successive 24-30 ore, si prevede il persistere di venti forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca, sulle Marche, in estensione su Lazio, specie zone montuose, Abruzzo, Molise e Puglia; possibili mareggiate sulle coste esposte. Dalla mattinata di domani, martedi 6 settembre 2016, e per le successive 24-36 ore, si prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo e Molise. I fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento".

In aggiornamento