A poche ore dal caso del 14enne alla marina [LEGGI], si registra un altro investimento a San Salvo. È successo nella prima serata di oggi in strada Istonia. Un uomo è stato investito da una Ford Fiesta alla cui guida c'era una giovane del posto.

Dalle prime informazioni, pare che l'investito, che ha sfondato il parabrezza, non abbia riportato gravi conseguenze. Sul posto i carabinieri di San Salvo che stanno effettuando i rilievi del caso, i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118 che ha trasferito il ferito in ospedale a Vasto. Per lui si sospettano diverse fratture.

In aggiornamento