Sul sito del Comune di San Salvo [ACCEDI] è stato pubblicato, a firma del sindaco Tiziana Magnacca, un avviso per la presentazione delle domande per l’ottenimento di contributi economici ai privati che hanno subito danni al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili in conseguenza degli eventi calamitosi del marzo 2015.

Tutta la documentazione necessaria per le domande è scaricabile direttamente dal sito e dovranno essere presentate al Comune di San Salvo, a o mezzo pec o direttamente, entro il 29 settembre 2016.

Il responsabile unico del procedimento è il geom. Nicola Lella.