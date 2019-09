Decidere di comprare casa è uno dei passi più importanti nella vita delle persone. Per questo è sempre necessario affidarsi a professionisti del settore immobiliare che, con grande esperienza e nel segno della trasparenza, sono pronti a guidare il cliente in tutte le fasi della compravendita. È con questo spirito che, otto anni fa, è nata a Vasto l’Agenzia 101. Marco Mariani e Francesca Sabatino lavoravano già nel settore immobiliare. “Ci conosciamo da tanto - raccontano i due professionisti - e sapevamo di interpretare questo lavoro nello stesso modo. Per questo abbiamo trovato subito l’accordo per lavorare insieme”.

La sede, in corso Mazzini 101 (da qui il nome scelto per l’agenzia), è il punto di riferimento per chi vuole vendere o acquistare un immobile. “Ci rivolgiamo principalmente al settore delle vendite, sia in ambito residenziale che commerciale. Curiamo anche gli affitti, principalmente in ambito commerciale, garantendo la massima aderenza tra domanda ed offerta. Il nostro territorio di riferimento è quello di Vasto ma, abbiamo anche degli immobili nel circondario e, non escludiamo di ampliare il nostro raggio di azione”.

Perchè affidarsi all’Agenzia 101? “Offriamo un servizio completo, che inizia da una capillare pubblicità attraverso diversi canali di promozione del bene in vendita. Oggi il mercato immobiliare è molto presente su internet e lavoriamo quotidianamente su un buon posizionamento web del nostro portale sul quale si incrociano domanda e offerta. Ci premuriamo, inoltre, di risolvere ogni eventuale problematica che dovesse sorgere, sia per chi vende che per chi acquista. Cerchiamo di affrontare le problematiche insieme al cliente prima di arrivare alla conclusione dell’affare. Quando si arriva a stipulare un contratto i nostri interlocutori devono essere tranquilli visto che ogni aspetto è stato già chiarito. Ci avvaliamo della collaborazione di diversi professionisti come notaio, avvocati, consulenti finanziari e tecnici per accompagnare il cliente in ogni passo che deve compiere. Ad esempio forniamo un supporto nella voltura della utenze, che può essere una seccatura ma che per noi è più semplice da svolgere”.

Nell’attività quotidiana Marco e Francesca mettono tanta passione. “È il lavoro più bello del mondo - spiega Francesca -. Vendere una casa non significa vendere le quattro mura, significa vendere a una persona un progetto di vita. Una casa vuol dire tanti sacrifici, si fa una scelta di vita, oltre che un investimento. In qualche modo diventa il modo di partecipare alle scelte di vita delle persone.

In questi anni di attività l’Agenzia 101 è cresciuta riuscendo a superare anche i momenti più complicati per il mercato immobiliare che, negli ultimi tempi, sembra essere in ripresa. “Nel nostro lavoro, al primo posto, c’è il rapporto umano con chi varca la soglia della nostra sede. La soddisfazione più bella è quando i clienti, anche a distanza di tempo, tornano a trovarci, ci raccontano come si trovano nella nuova casa, ci consigliano agli amici. Puntiamo tutto su trasparenza e onestà. Non essendo un franchising, abbiamo possibilità di essere flessibili sulle provvigioni, cercando di venire incontro al cliente. Da noi acquirente e venditore sono sempre garantiti, prima di spendere un solo centesimo bisogna avere la convinzione che si sta facendo la scelta giusta”.

L’Agenzia 101 di Vasto è anche aperta alle collaborazioni con altre agenzie. “Crediamo molto nel positivo rapporto con chi è nel nostro stesso settore. Ci scambiamo notizie, diamo la possibilità alle altre agenzie di attingere dalla nostra banca dati, siamo aperti a ogni forma di collaborazione con le altre realtà”.

Tutto questo con l’entusiasmo e la passione che contraddistingue Marco e Francesca. “Vogliamo continuare su questa strada perché per noi è quella giusta. Da una semplice stima o una consulenza le nostre porte sono sempre aperte. Abbiamo intrapreso un percorso che ci sta dando tante soddisfazioni e vogliamo continuare su questa strada. Da noi il 101% di garanzia e professionalità".

Agenzia 101

Corso Mazzini, 101 - Vasto

info@agenzia101.it

www.agenzia101.it

Informazione pubblicitaria