È passato davanti alla costa vastese questa mattina Marco Amoretti, 38enne artista di La Spezia, che sta circumnavigando l'Italia con una particolarità che attira, e non poco, l'attenzione di chi lo incrocia lungo il suo viaggio: lo sta facendo a bordo di una Maserati.

Questa mattina il suo passaggio davanti alle spiagge di Punta Penna e Punta Aderci è stato immortalato dagli smartphone dei bagnanti che non potevano credere ai loro occhi quando hanno visto questa auto che navigava verso nord. Cercando sul web abbiamo scoperto che Amoretti, ribattezzato l'Autonauta, non è nuovo ad imprese del genere. Dieci anni fa ha attraversato l'oceano su un'auto a vela. Questa volta, dopo aver modificato una vecchia Maserati rendendola impermeabile, è partito da Genova per far rotta verso Venezia spinto da un motore fuoribordo da 15 cavalli.

Il suo viaggio è raccontato sulla pagina facebook Autonauti, dove si raccolgono anche le testimonianze di chi incontra questa originale imbarcazione e il suo creatore. Il suo obiettivo, condizioni del mare permettendo, è di arrivare a Venezia prima della conclusione del Festival del Cinema per proporre la sua storia da cui magari trarre un film. "Mi piace fare qualcosa di magico, che sorprenda, che faccia un po' sorridere - dice l'Autonauta -. E rendere la logica e la fisica un po' fantastica".