Una vittoria in trasferta sul campo del Morro d’Oro per l’U.s. San Salvo nella prima giornata del campionato di Eccellenza abruzzese. Primi tre punti conquistati grazie ai gol di Marra, Bonanno e Di Ruocco. Parte dunque alla grande la stagione dei biancazzurri, soddisfatti di essere riusciti a portare a casa il risultato. I primi ad esserlo sono i presidenti Vicoli e Di Vaira, quest’ultimo ci ha tenuto a precisare: “Vincere alla prima non era importante ma importantissimo. Sono soddisfatto di questa gara e adesso ci prepariamo ad affrontare il Cupello in Coppa Italia questo mercoledì. Visto il loro passo falso inaspettato [LEGGI], arriveranno al Bucci con qualche motivazione in più ma questo di certo non ci intimorisce”.

Per quanto riguarda gli altri risultati, la Virtus Teramo in trasferta a Montesilvano con l’Acqua e Sapone non è andata oltre lo 0-0. L’Alba Adriatica in casa ha battuto 3-2 l’Amiternina, mentre la Renato Curi Angolana sul campo dei Nerostellati si è dovuta accontentare di un pareggio (0-0) all’esordio. Vincono il Paterno (2-1 in casa con il Penne), il Francavilla (2-1 con il Miglianico tra le proprie mura), il river Chieti (3-1 con il Martinsicuro). È finita 1-1 la sfida tra Sambuceto e Capistrello. La prossima settimana il San Salvo, per quanto concerne il campionato, sarà di scena al Bucci dove arriverà il River Chieti. Il Cupello andrà in trasferta sul campo dell’Amiternina.

Tutti i risultati della prima giornata di Eccellenza

AcquaeSapone-Virtus Teramo 0-0

Alba Adriatica-Amiternina 3-2

Cupello-Montorio 1-2

Francavilla-Miglianico 2-1

Morro d’Oro-San Salvo 2-3

Nerostellati-Renato Curi Angolana 0-0

Paterno-Penne 2-1

River Chieti-Martinsicuro 3-1

Sambuceto-Capistrello 1-1

La classifica

Alba Adriatica 3

Francavilla 3

Montorio 3

Paterno 3

River Chieti 3

San Salvo 3

Acqua e Sapone 1

Capistrello 1

Nerostellati 1

RC Angolana 1

Sambuceto 1

Virtus Teramo 1

Amiternina 0

Cupello 0

Martinsicuro 0

Miglianico 0

Morro d’Oro 0

Penne 0