È stato trasportato al "Santo Spirito" di Pescara il ragazzino investito stasera sul litorale di San Salvo. Il giovanissimo turista (L.M. di Petacciato) di 14 anni stava attraversando viale Berlinguer, quando è stato investito da un'auto, una Seat MII guidata da un giovane del posto.

Immediatamente è scattato l'allarme, che ha portato sul posto due ambulanze (118 e Valtrigno) e i carabinieri della locale stazione. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, il giovane avrebbe riferito di non aver visto il bambino che, nell'urto, ha battuto pesantemente la testa, ma fortunatamente non ha mai perso conoscenza; nonostante la serietà delle sue condizioni, non è in pericolo di vita. Gli è stato riscontrato un trauma cranico.

Nel tratto di strada il traffico è stato interrotto per consentire i soccorsi e i rilievi del caso.