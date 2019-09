L’Istituto Omnicomprensivo “G. Spataro” di Gissi è stato premiato con 50 libri dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. L'importante riconoscimento per la scuola gissana è arrivato per la partecipazione alla seconda edizione di "Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”, iniziativa tenutasi dal 26 al 31 ottobre 2015 [LEGGI].

"L’Istituto Spataro – spiega il prof. Domenico Marisi – ha aderito organizzando per gli studenti incontri per la presentazione di libri, con la presenza degli autori, e un reading musicato che ha visto come protagonisti i ragazzi e gli operatori del centro di riabilitazione “S. Francesco” di Gissi. Questo riconoscimento, che accresce il patrimonio bibliotecario della scuola, rinnova l’impegno dell’Istituto Omnicomprensivo a creare occasioni che accompagnino la crescita culturale dei propri discenti".