Meglio di così non poteva iniziare la stagione in serie D della Vastese Calcio. Una vittoria netta nel derby d’Abruzzo con il Chieti, servita dal poker firmato dai gol di Prisco, Fiore, Cosenza e Manzo. Un risultato conquistato nella ripresa, dopo un primo tempo con poche emozioni. Circa 1700 spettatori questo pomeriggio all’Aragona, con lo spettacolo delle rispettive curve. Ad inizio e fine partita attimi di tensione da parte delle due tifoserie e più di un danneggiamento. Tornando al calcio giocato, il campionato della Vastese parte bene e la settimana prossima a San Marino gli uomini di Colavitto tenteranno il bis.

La partita- Per la cinquantunesima volta nella storia delle due società, Vastese e Chieti incrociano i propri destini, nella prima giornata del campionato di serie D. Il derby d’Abruzzo si apre con un minuto di silenzio osservato prima del fischio d’inizio per la scomparsa del padre di Pino De Filippis, ds biancorosso. A seguire colorita coreigrafia dei tifosi di casa, con un messaggio diretto rivolto agli avversari. Primo tempo con poche emozioni in campo ma non sugli spalti dove entrambe le tifoserie incitano la propria squadra senza sosta. Al sedicesimo è Fiore a provare una giocata personale in area, il suo tiro verso il secondo palo termina out. Al ventottesimo incornata di Cosenza servito da Fiore, palla di nuovo fuori. Al trentaquattresimo è il giovane Di Pietro a provarci, sempre di testa, ma anche in questa occasione la palla esce. Il primo tempo si chiude a reti inviolate con il Chieti bravo a resistere, pur spendendo moltissime energie.

Nella ripresa al cinquantaduesimo il risultato si sblocca. Prisco viene atterrato in area e l’arbitro non ha dubbi: calcio di rigore. Dal dischetto va lo stesso Prisco che non sbaglia. Portiere da una parte e palla dall’altra, l’Aragona esplode di gioia (1-0). Sei minuti più tardi il raddoppio della Vastese: traversa di Felici, Fiore corregge in porta e va a festeggiare sotto alla Curva (2-0). Al sessantaduesimo il tris vastese. Altra traversa di Felici e stavolta ci pensa Cosenza a correggere in gol (3-0). Passano i minuti e Prisco sfiora il poker ma stavolta Mecca riesce a deviare in angolo. Al settantacinquesimo è Manzo a beffare il numero uno teatino (4-0), anche se con un tiro abbastanza debole che finisce comunque in porta e fa gioire nuovamente i tifosi della d’Avalos. Arriva il triplice fischio che regala i primi tre punti della stagione alla Vastese Calcio.

Vastese Calcio 1902-Chieti Calcio 1922 (0-0) 4-0

reti: Prisco 52’ (rig.), 58’ Fiore, 62’ Cosenza, 75’ Manzo;

ammoniti: Di Pietro (V), Trozzo (C);

Vastese: Russo, Manisi, Mensah, Di Pietro (76’ Di Domenico), Allocca, Campanella, Cosenza, Manzo, Prisco, Fiore, Felici (68’ Marinelli); a disposizione: Marconato, Mancino, Tafili, Ciko, Scutti, Polisena, Colitto. Allenatore: Colavitto.

Chieti: Mecca, Albanese, Tuccia, Fioravanti A. (60’ Lanni), Trozzo, Fusaroli, Adianisi, Arcaleni, Fioravanti M. (85' entra Santangelo), Volpe, Gallo (40’ Perna); Zaccagnini, Spugnetti, Ottavi. Allenatore: Mariani.

Tutti i risultati della prima giornata

Alfonsine-Matelica 2-3

Castelfidardo-Monticelli 0-0

Civitanovese-San Marino 2-1

Jesina-Recanatese 2-0

Pineto-Campobasso 2-0

Romagna Centro-Olympia Agnonese 0-0

San Nicolò-Fermana 0-0

Sammaurese-Vis Persaro 3-0

Vastese-Chieti 4-0