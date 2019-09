Tante famiglie ieri sera per la prima edizione di "Bambini in festa", l'evento promosso dall’associazione di volontariato Ricoclaun, in collaborazione con il Comune di Vasto e tante associazioni, che si è svolto lungo tutto corso Italia, via Cavour, via IV Novembre, piazza Marconi e la Villa comunale, con laboratori, spettacoli e giochi dedicati ai bambini e le loro famiglie.

Corso Italia è stato animato dai volontari dell'associazione Ricoclaun con trucchi, tatuaggi, body painting, la street art, bolle di sapone, palloncini e baby dance con il giovsniddimo dj Fabrizio Gallucci; allestiti inoltre la mostra fotografica di Costanzo D'Angelo sul volontariato Ricoclaun e tanti altri punti di gioco e divertimento: Slavica Jovanovic, Isola che non c'è 2, con Giochiamo e impariamo con la schiuma, baby tennis e baby zumba, l'associazione Vita e Solidarietà con laboratorio di origami, l'associazione Unitalsi Gruppo Di Pollutri con Coloriamo con gioia, l'associazione Anffas Vasto con un laboratorio di pittura. In via IV Novembre associazione Bruno Artibus con Vedute d'artista, Mariangela B. De Nigris con La strega riciclona, Gabriella Galante con laboratorio di pasta di sale e la Scuola Cambridge con Giocando con l'inglese. In via Cavour l'associazione Sorridere Sempre con palloncini, truccabimbi e bolle di sapone, le scrippelle di Antonella, Movimento per la vita, Un Salto oltre, Pam Pam, laboratorio creativo Happy pot, Centro ludico Inglese di Paola Di Lello con Play with Paola, omnicomprensivo Spataro di Gissi, Guilmi, Carpineto con Laboratorio ricicarta e Non solo sacchetto no grazie, Un sorriso per tutti con laboratorio creativo, Centro di educazione Giglio di Mare con Impariamo giocando, Consorzio Matrix con Un mondo di colori - laboratori artistici e musicali. In via Bebbia, il laboratorio creativo Art du coeur, in piazza Barbacani la Nuova Libreria con lettura creativa e a Palazzo D'Avalos Musei Civici con laboratorio di Mostriamoci. Presso la Villa Comunale, invece, Il Circo Incantato di Francesco Bellezza, associazione Favole in Valigia di Cristian Zulli con Teatro di pupazzi e burattini e zucchero filato, Fattoria Adj Horse di Davide con passeggiata a cavallo e la bacchetta Magica di Vittoria Scopa.

Sempre in corso Italia, inoltre, lo spettacolo dello stupefacente Mago Awax alias Luca Menichelli, i giovani musicisti della Scuola Civica di Vasto, la promo di Forza Venite Gente della compagnia teatrale de Lu Vrascire e la prima edizione di Vasto’s Talent Show, con la presenza di una giuria tecnica composta dal consigliere comunale Marco Marchesani, il prof. Giampiero Barbati e la dirigente del Comprensivo n.1 di Vasto Sandra Di Gregorio. Hanno avuto il compito di valutare 15 esibizioni di bambini e ragazzi dagli 8 ai 17 anni, proposte canore, musicali e gag comiche. I due finalisti sono stati poi valutati da una giuria popolare, ma nella parità di valutazione è stato necessario l’aiuto del numeroso pubblico che ha attribuito il secondo premio a Mattia Buontempo con una magnifica esibizione con la tromba e il primo premio Lisa Gambatesa che ha meravigliato tutti per la sua voce.

"Tutto questo - ha spiegato Rosaria Spagnuolo, presidente della Ricoclaun - è stato possibile perché l’associazione, in collaborazione con il Comune di Vasto, ha saputo coinvolgere nella manifestazione tantissime associazioni, scuole pubbliche e private, artisti, che con passione e impegno hanno espresso le loro risorse nel campo dell’infanzia. La collaborazione tra enti, associazioni onlus, scuole, e la cittadinanza ha creato una sinergia speciale, che ha contribuito a fare di quest’evento, un momento veramente unico per la nostra città".