Inizia con il piede giusto il cammino del Casalbordino nel campionato di Promozione, girone B. I giallorossi battono 1-0 la Casolana grazie ad una rete di Mainella nel primo tempo. Con un gran caldo che condiziona la prestazione dei giocatori in campo sono gli ospiti ad avere la prima occasione pericolosa: al 2' la punizone di Peschino sfiora il palo. C'è subito la reazione degli ospiti con Lombardozzi molto attivo sulla fascia e De Cillis che non trova la via del gol. Al 14' buona occasione che Berardi che non riesce a bucare l'ex casalese Forlani ma poi è lo stesso Berardi a confezionare l'assist per Mainella che segna la sua prima rete stagionale. In difesa la squadra di mister Farina regge bene e si mette in evidenza Santini, che per due volte nega il gol al Casoli. Al 27' occasione per Frangione su azione da calcio d'angolo ma il gol non arriva.

Nel secondo tempo le squadre mostrano una certa stanchezza. Mainella ci riprova senza fortuna al 51'. Al 57' la prima parata di Villamagna che evita il pareggio. È ancora Mainella a tentare la via del raddoppio, prima di due azioni di Della Penna che però non hanno esito positivo. Finisce così 1-0 con il Casalbordino che può festeggiare per i primi tre punti della stagione.