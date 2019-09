La sicurezza degli edifici scolastici è tornata al centro dell'attenzione dopo il sisma che ha colpito il Reatino. Il bilancio delle vittime sarebbe stato ancora più grave se nella scuola di Amatrice ci fossero stati gli alunni impegnati nelle lezioni in edificio ritenuto sicuro alla luce degli interventi effettuati nel corso degli anni ma che tanto sicuro non si è rivelato. È quindi quanto mai necessario provvedere alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, specialmente nei luoghi dove il rischio sismico è più alto. La Regione Abruzzo, che aveva già avviato già le procedure per l'adeguamento sismico degli edifici scolastici, ha inviato un paio di giorni fa al Miur l'elenco dei lavori programmati.

In totale sono 157 i plessi scolastici che necessitano di lavori suddivisi tra manutenzione straordinaria, completamento di stabili esistenti e la costruzione di nuovi immobili, per un totale di 126 milioni di euro di investimenti. Sono stati i Comuni e le Province ad indicare le scuole su cui intervenire, rispondendo a un bando della Regione sulla sicurezza sismica. Spetterà ora al Miur attivare i necessari canali di finanziamento con l'auspicio che ciò avvenga in tempi rapidi.

Nel Vastese serviranno fondi per la costruzione dei poli scolastici di San Salvo e Monteodorisio e per i lavori di ristrutturazione e adeguamento di: scuola dell'infanzia, primaria e media di Furci; scuola dell'infanzia, la primaria e la media di Cupello; la scuola dell'infanzia di Lentella; la scuola dell'infanzia di San Salvo; la primaria e la media di Fresagrandinaria; la primaria e la media di Roccaspinalveti; la scuola dell'infanzia e la primaria di Villalfonsina; la scuola dell'infanzia di Palmoli; la scuola dell'infanzia e la primaria di Pollutri; la primaria e la media di Celenza sul Trigno; la primaria "Martella" di Vasto; la media di Casalbordino; la primaria e la media di San Buono; la scuola dell'infanzia, la primaria e la media di Castiglione Messer Marino; la scuola dell'infanzia "Santa Lucia" di Vasto; l'Istituto Tecnico Commerciale "Palizzi" di Vasto; la scuola dell'infanzia e la primaria di Carunchio; la media di Scerni.