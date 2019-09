Si chiude senza punti il Gran Premio di Gran Bretagna di Andrea Iannone. Un weekend segnato dalla incertezze meteo aveva portato il pilota vastese della Ducati a doversi accontentare dell'8° posto in griglia di partenza. La gara era stata sospesa dopo appena un giro, a causa di una caduta fortunatamente senza conseguenze per i piloti. Poi il nuovo start con Iannone capace di rimontare posizione dopo posizione fino ad arrivare a lottare con i piloti di vertice.

Ma, proprio mentre stava battagliando con Crutchlow per conquistare la seconda posizione, una scivolata lo ha messo fuori gioco. Da chiarire se a causare la caduta sia stato un contatto ravvicinato con l'avversario o qualche guaio tecnico. Iannone ha provato a ripartire ma poi ha chiuso la gara ritirandosi.

A vincere il gran premio di Silverstone è Vinales, sulla Suzuki che accoglierà Iannone nella prossima stagione. Dietro di lui il beniamino di casa Crutchlow e Valentino Rossi.

È lo stesso Iannone a spiegare a fine gara quanto accaduto: "Sono molto dispiaciuto perché stavo facendo una gara bellissima e avevamo sicuramente la possibilità di finire sul podio. Purtroppo verso metà gara ho avuto dei problemi di affaticamento all’avambraccio destro e non sono più riuscito a controllare perfettamente la moto e questo mi ha messo in grande difficoltà. Ho fatto veramente tanta fatica, ma non mi sono voluto fermare, perché per me era difficile accettare una situazione del genere. Quando sono arrivato alla curva 17 nel corso del quattordicesimo giro, nel cambio di direzione ero in ritardo, ho preso una buca e quindi sono scivolato perché non avevo più la forza necessaria per poter controllare la moto. Peccato davvero perché oggi avremmo potuto ottenere un risultato molto importante".