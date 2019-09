Parte nel migliore dei modi la stagione in Promozione del Vasto Marina. Sul campo del Castello 2000 gli uomini dei due tecnici Barisano-Liberatore vincono 2-0, trovando le reti decisive negli ultimi cinque minuti del match. A realizzarli i due nuovi innesti Zara e Tarantino (nella foto). Tre punti alla prima di campionato che fanno più che bene ai vastesi.

Una partita nella quale gli ospiti si erano già resi pericolosi nella prima frazione di gioco, sfiorando il vantaggio prima con Tarantino al ventesimo che a tu per tu con il portiere non è riuscito a buttarla dentro, e poi con Zara al quarantesimo, sfiorando il palo. Negli ultimi dieci minuti della gara i padroni di casa sono rimasti in dieci ed il Vasto Marina ha saputo sfruttare la superiorità numerica. All'ottantacinquesimo la rete di Zara e cinque minuti più tardi quella di Tarantino. Il triplice fischio ha consegnato i primi tre punti della stagione ai vastesi. La prossima settimana il Vasto Marina giocherà la sua prima partita in casa, ospitando il Raiano. Prima (mercoledì 7 settembre) la sfida di Coppa Italia con il Casalbordino in casa (ore 16:00). Nell'altro anticipo del sabato il Villa ed il Castiglione Valfino non sono andati oltre l'1-1.