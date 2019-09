Bisognerà attendere altre ventiquattro ore prima di assistere alla sfida della prima giornata tra la Vastese ed il Chieti, un derby che infuocherà l’Aragona (fischio d’inizio ore 15:00). Alla vigilia dell’inizio del campionato di serie D, i biancorossi questa mattina hanno effettuato l’allenamento di rifinitura agli ordini di mister Colavitto, il quale successivamente si è spostato in sala stampa per una conferenza alla presenza dei giornalist locali. Per la dirigenza biancorossa oggi è giorno di lutto vista la scomparsa di Liberatore De Filippis, padre del ds Pino. A lui vanno le sentite condoglianze dell’intera società alle quali si uniscono quelle della redazione di zonalocale.it.

Colavitto a ventiquattro ore dal derby- “Le prime partite del campionato sfuggono ad ogni pronostico. Sarà difficile vincere ma ce la metteremo tutta”. Riguardo all’avversario, il Chieti, Colavitto ha affermato: “Sono fatalista e quindi un derby alla prima giornata potevo anche aspettarmelo. Dal nostro punto di vista cambia poco perché tanto comunque dovremo dare il massimo, ancor di più per la rivalità che la città sente. I tifosi di Vasto sapranno spingerci alla vittoria come hanno sempre fatto”. Rispetto alle partenze di Colaianni e Nocerino, Colavitto si è mostrato tranquillo della rosa a disposizione. “Squadra al completo- ha poi aggiunto- eccezion fatta per Galizia, squalificato in questa prima giornata”. Lo scorso anno in eccellenza, quest’anno in serie D, la Vastese parte rimanendo con i piedi ben saldi al terreno. Dunque la parola ora passerà al campo. Domani il derby d’Abruzzo di serie D che regalerà sicuramente tante emozioni all’Aragona.

Tutte le sfide della prima giornata di serie D (girone H)

Alfonsine-Matelica

Castelfidardo-Monticelli

Civitanovese-San Marino

Jesina Calcio-Recanatese

Pineto- Città di Campobasso

Romagna Centro-Olympia Agnonese

San Nicolò-Fermana

Sammaurese-Vis Pesaro

Vastese-Chieti