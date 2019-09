Dopo i ragazzi delle scuole medie (qui l'articolo) è toccato a quelli delle superiori che hanno concluso il ciclo di studi con il massimo dei voti ad essere premiati nell'Aula consiliare di Palazzo di Città, dall’amministrazione comunale. A fare gli onori di casa, il sindaco Francesco Menna, il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Forte, l’assessore alla Pubblica istruzione Anna Bosco e diversi amministratori. Presenti anche i dirigenti scolastici Maria Grazia Angelini, Gaetano Fuiano e Rocco Ciafarone.

"Il traguardo che avete raggiunto – ha sottolineato il sindaco Francesco Menna rivolto ai ragazzi – segna l’inizio di una nuova stagione, quella in cui, da adulti, da cittadini consapevoli, sarete chiamati a dare il vostro contributo alla società, al nostro Paese, alla nostra Europa, al mondo. A ciascuno di voi desidero consegnare un messaggio che custodisco gelosamente: 'Studia di farti amare, piuttosto che farti temere'. Queste parole di San Giovanni Bosco e sono un incoraggiamento a vivere emozioni vere, a coltivare rapporti sinceri, ad avere sogni che il tempo o la realtà della vita quotidiana non risescono a sbiadire... a diventare grandi non solo nel corpo, ma soprattutto nel cuore".

I ragazzi premiati

Liceo Classico Pantini Pudente: Rita D’Ercole, Felice Di Laudo, Giulia Di Rosso, Matilde Di Vincenzo, Filippo Di Virgilio, Beatrice Di Iulio, Martina Mastrippolito, Martina Di Cristofaro, Sergio Mucci, Antonio Menna, Amedeo Pennetta.

Liceo Linguistico Pantini Pudente: Flavia Rapino, Martina Di Rado, Luana Spalletta, Giorgia Lemme.

Istituto Tecnico Settore Tecnologico Enrico Mattei: Giovanni Dispoto, Mattia Perrozzi, Enzo Zaccardi, Francesco Cimini, Chiara Masciantonio, Marco Marinucci, Giorgio Spadaccini.

Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico Filippo Palizzi: Antonella Cordisco, Giuseppina D’Ambrosio, Bruno Di Nardo, Alessandro Gualtieri, Noemi D’Ercole.

Liceo scientifico Mattioli: Maristella Giovanna, Verrocchio Veridiana, BussMaristella Giovanna, Verrocchio Verdiana, Bussoli Marco, Daniele Giovanna, Catalano Chiara, Conti Maria Grazia, De Lena Maria Vittoria, Addona Chiara, Ionata Aurora, Roberti Camilla, Speranza Michela, Moini Carola, Ferrara Giuditta, Malavolta Pierfrancesco.