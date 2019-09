Si è conclusa questa mattina presso il Circolo Nautico di Vasto la sesta edizione di Scienza dell'onda e della vela, organizzata da VastoScienza in collaborazione con il Polo liceale "R. Mattioli" e lo stesso Circolo Nautico di Vasto. Dal 29 agosto e fino a questa mattina, tanti i bambini che hanno partecipato ai laboratori, ai giochi e alle mini crociere in barca a vela, con l'obiettivo di apprendere divertendosi.

"Questa iniziativa - ha spiegato la professoressa Rosa Lo Sasso a margine della mattinata al porto - è nata per gli studenti dei Licei, mentre dallo scorso anno si sono aggregati i più piccoli, tanto che quest'anno la risposta più forte è arrivata proprio da loro. Per quattro incontri, ragazzi dai 5 ai 13/14 anni hanno affrontato vari aspetti non solo relativi alla navigazione, ma anche al mare come ecosistema, con tutto ciò che attiene al rispetto dell'ambiente. Siamo molto grati al Circolo Nautico che mette a disposizione gli spazi e le imbarcazioni per le attività dei ragazzi. VastoScienza ci tiene particolarmente alla divulgazione con questo approccio: creatività e scienza che vanno insieme per creare cultura e fare formazione".

Al termine delle attività presso i locali del Circolo Nautico, una breve visita a bordo di una delle imbarcazioni a vela, che però non è potuta uscire dal porto: "Purtroppo per via del moto ondoso provocato da un rimorchiatore utilizzato per aiutare una grossa nave ad entrare nel porto - ha spiegato il presidente del Circolo Nicola Mastrovincenzo ai ragazzi - ci hanno chiesto di verificare che le cime non siano accavallate prima di uscire in mare. Ma per farlo dobbiamo attendere che l'acqua ridiventi limpida per far intervenire un sub a controllare". Un piccolo imprevisto che comunque non ha rovinato il clima di allegria dell'ultima giornata dell'edizione 2016 di Scienza dell'onda e della vela.