Grande soddisfazione per il Circolo Nautico di Vasto che è riuscito a portare i ragazzi della Scuola Vela ai campionati nazionali classe Optimist. Protagonisti della regata odierna a Trieste, grazie agli insegnamenti dell'allenatore Mike Ruzzi, i "cadetti" Stefano Troiano, Stefano Tilli, Giovanni Palisi e Martin Ruzzi, che hanno gareggiato per la Coppa del Presidente. Per la Coppa Primavera Juniores, invece, Giuseppe Piccirilli e Giulio Silvestri.

Per competere nella regata nazionale di Trieste, i ragazzi della Scuola Vela del Circolo Nautico di Vasto hanno dovuto superare le durissime selezioni zonali, di cui sono stati protagonisti: "Si tratta di una grande soddisfazione per noi, - ha commentato il presidente del Circolo Nautico, Nicola Mastrovincenzo - anche perché così contribuiamo a portare il nome di Vasto fuori dal territorio. I nostri ragazzi si sono cimentati in una competizione che vede tra i protagonisti i migliori 80 timonieri d'Italia".