Tutto pronto per l’inizio di una nuova stagione calcistica. Questa domenica partirà alle 15:00 campionato di Eccellenza abruzzese con le due squadre del territorio Cupello e San Salvo che, dopo essersi incontrare nella gara di andata del primo turno di Coppa Italia [LEGGI], ora potranno iniziare a fare sul serio. Questo pomeriggio il Vasto Marina, per quanto riguarda il campionato di Promozione, farà il suo esordio alle 16:00 sul campo del Castello 2000, mentre domani alla stessa ora il Casalbordino in casa ospiterà lo Sporting Casolana.

La 'favorita' Cupello vuole partire in quinta- Un’estate lunga per la squadra di mister Di Francesco, caratterizzata da tanti nuovi innesti e dalla costruzione di una rosa a dir poco competitiva. Finalmente potrà esordire in campionato la ‘corazzata’ cupellese e lo farà nella propria ‘tana’, al Comunale, affrontando il Montorio. Dopo i tanti riconoscimenti avuti durante questa settimana [LEGGI] le parole del presidente Oreste Di Francesco risuonano nell’ambiente come un invito a fare bene: “Domenica al via il campionato di eccellenza- si legge nel post pubblicato ieri sul profilo facebook del patron rossoblù- ed il Cupello ne prenderà parte per il terzo anno consecutivo sotto la mia gestione. Quest'anno tante novità, l'ingresso di nuovi soci ed amici, Fernando, Graziano ed altri. Una squadra attrezzata per fare bene, per toglierci qualche soddisfazione, se ancora ce ne fosse bisogno; comunque una squadra allestita perché la nostra cittadina non sfiguri al cospetto di tante altre. Cupello, la mia, la nostra Cupello. Una cittadina di 5000 anime che con passione ed orgoglio cerca, grazie anche a tutte le altre associazioni del paese e tante persone comuni, di attestare una presenza nel territorio, cerca di far sentire la propria voce, cerca con fierezza di dire ‘Cupello c'è’. Una Cupello viva più che mai, insomma! Basti pensare che città come Lanciano, Ortona, Giulianova, solo per citarne alcune, non ce l'hanno una squadra di calcio in Eccellenza. Vi chiedo di essere fieri del percorso che l'associazione che mi onoro di presiedere sta percorrendo, dalla scuola calcio fino alla prima squadra”. In conclusione, l’invito rivolto alla cittadinanza e ai tifosi: “Sosteniamo i nostri colori, il rosso del cuore ed il blu del cielo. Sogno una tribuna piena, orgogliosa e fiera della sua Cupello. Presidenti e Dirigenti sono solo di passaggio. Cupello sarà per sempre”.

Una squadra giovane che vuole diventare grande: l’U.s. San Salvo- Se si guarda alle passate campagne acquisti, si potrebbe affermare -con troppa fretta- che la squadra dei presidenti Di Vaira e Vicoli quest’anno non ha poi grosse ambizioni. Un pensiero che la società biancazzurra non intende sostenere, perché anche quest’anno nel massimo campionato abruzzese i sansalvesi vorranno ben figurare ed avere voce in capitolo. Negli ultimi anni di risultati ottenuti ce ne sono stati, sia in termini di traguardi (la Coppa Italia) che di crescita- le partenze verso la serie D di Antenucci, Marinelli, Colitto e Tafili ne sono una prova. Quest’anno la sensazione sembra essere quella di voler fare ancora meglio, ovvero far crescere i propri giovani pur ottenendo meno in termini di vittorie. Sarà un campionato lungo e, rispetto allo scorso anno, la società si è dimostrata meno incline a proclami di vittorie. Lo stesso Evanio Di Vaira, alla vigilia dell’esordio in campionato, ha affermato che ci sarà da divertirsi: “Siamo fiduciosi perché sappiamo il lavoro che è stato portato avanti questa estate e diamo piena fiducia e supporto al mister e a questa squadra. Domani finalmente si inizierà e crediamo che una formazione, se pur giovane come la nostra, potrà dimostrare a tutte le altre il proprio valore. Andremo avanti così con entusiasmo e voglia di lavorare”. Dunque una nuova stagione ha inizio e di emozioni se ne vivranno anche quest’anno.

Tutte le sfide della prima giornata di Eccellenza

AcquaeSapone-Virtus Teramo

Alba Adriatica-Amiternina

Cupello-Montorio

Francavilla-Miglianico

Morro d’Oro-San Salvo

Nerostellati-Renato Curi Angolana

Paterno-Penne

River Chieti-Martinsicuro

Sambuceto-Capistrello