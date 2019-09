Andrea Iannone partirà dall'8ª posizione nel Gran Premio di Gran Bretagna, sul circuito di Silverstone. Nelle qualifiche bagnate il pilota vastese non riesce a conquistare un posto nelle prime file. Ci sarà tempo per recuperare nella gara di domani, anche perchè nel weekend Iannone si è dimostrato sempre molto veloce. Come nelle qualifiche di oggi ci sarà la variabilità delle condizioni meteo ad influire sulla gara. Sarà importante calcorare bene le strategie e preparare la Ducati Desmosedici nel migliore dei modi con le indicazioni raccolte da Iannone durante i turni di prove di oggi.

Le qualifiche. Pista bagnata e piloti che si lanciano all'assalto della pole position con le gomme scolpite che alzano una nuvola d'acqua al loro passaggio. Tempi ovviamente superiori a quelli fatti registrare in condizione di asciutto e Lorenzo che è conquista il temporaneo primo posto girando in 2'22''192, seguito da Iannone (2'23''391) e Vinales.

Nel secondo tentativo i piloti in pista riescono a migliorare le loro prestazioni, facendo muovere la griglia. Iannone scivola in 8ª posizione ma continua a girare per cercare di recuperare terreno e conquistare così un buon posizionamento. Negli ultimi tentativi Iannone riesce a girare in 2'21''446, salendo temporanamente al 6° posto ma poi chiude come 8°. Domani, quindi, scatterà dal mezzo della terza fila. La pole position la conquista Crutchlow, festeggiato dal pubblico di casa, seguito da Rossi e Vinales.

"Nelle FP4, con asfalto bagnato, eravamo andati molto bene ma in qualifica è iniziato a piovere molto forte e le condizioni sono cambiate - ha detto Iannone a fine giornata - . Ho provato a spingere, prendendo anche qualche rischio, ma più di così non sono riuscito a fare. Mi dispiace partire in terza fila perché siamo stati sempre competitivi durante questo weekend, e alla fine ancora una volta la pioggia arrivata all’ultimo momento ha rovinato il nostro lavoro. Comunque sono abbastanza soddisfatto della mia moto sull’asciutto e stamattina abbiamo fatto un bel passo in avanti con il setup, anche se nelle FP3 sono scivolato. Abbiamo lavorato bene e siamo riusciti a rendere la moto più facile da guidare e quindi domani, se correremo con l’asciutto, abbiamo la possibilità di fare davvero una bella gara".

La griglia di partenza: Crutchlow, Rossi, Vinales, Pedrosa, Marquez, Laverty, Redding, Iannone, Lorenzo, Dovizioso, A.Espargaro, Miller, Baz, Petrucci, P.Espargaro, Lowes, Bradl, Barbera, Bautista, Hernandez, Rabat.