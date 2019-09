Un pomeriggio di festa all'Aragona nel segno della solidarietà. 'Ricostruiamo il futuro' è stato l'evento promosso dal consorzio Matrix, che gestisce diversi centri di accoglienza per immigrati nel territorio, insieme alla Vastese Calcio e all'Anffas di Vasto con il patrocinio della Prefettura di Chieti e del Comune di Vasto. Per questa sfida amichevole tra i biancorossi e gli immigrati della squadra Hope Hunters, i biglietti sono stati venduti al costo di 3 euro da devolvere alle azioni di volontariato nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto. La squadra di mister Colavitto ha affrontato il match con la giusta concentrazione in vista dell'esordio in campionato di domenica prossima contro il Chieti.

I giovani immigrati, guidati in panchina da Massimo Marinucci, hanno messo in campo tanto entusiasmo riuscendo anche a segnare una rete nel 5-1 con cui è terminata l'amichevole. Unica nota amara della serata l'infortunio rimediato da Vito Marinelli. L'attaccante della Vastese, in uno scontro di gioco con un avversario, ha rimediato un vistoso taglio sulla fronte ed è stato costretto alle cure mediche per applicare dei punti di sutura.

Nel corso dell'intervallo, dopo lle interviste di Segio Mancini al prefetto Antonio Corona, al sindaco di Vasto, Francesco Menna e al dirigente biancorosso e rappresentante legale di Matrix, Simone Caner, c'è stata l'esibizione dell'Africa Eko Band con musiche e balli del Continente Nero. Non è mancato lo spettacolo sugli spalti, con applausi e ritmi etnici che sono andati avanti per tutta la durata dell'incontro.

Al termine dell'incontro spazio alla presentazione ufficiale della Vastese 2016/2017. Sul campo dell'Aragona hanno fatto il loro ingresso i ragazzi di Virtus Vasto e Bacigalupo, settori giovanili affiliati alla Vastese, i giovani della juniores biancorossa e i calciatori della prima squadra. I Liberi su Cauzione hanno anche eseguito dal vivo per la prima volta "Profumo bianco rosso", nuovo inno ufficiale della Vastese [LEGGI - LE FOTO - IL VIDEO]