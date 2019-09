Sarà girato in Abruzzo, dal 19 settembre al 22 ottobre, il nuovo film di Maccio Capatonda, attore e regista di origini abruzzesi-molisane (È nato a Vasto da mamma di Montenero di Bisaccia e papà di Chieti). Per questo la produzione è alla ricerca di "comparse e figurazioni speciali per ruoli di tutte le età con o senza esperienza".

Si ricercano:

- uomini e donne dai 18 ai 99 anni;

- uomini e donne dai 18 ai 99 anni di nazionalità russa, cinese, giapponese e orientale;

- bambini dagli 8 ai 12 anni;

- ciclisti (in possesso di una bici da corsa e da completo da ciclista);

- una band rock/pop;

- una banda composta di 5 elementi (di cui 1 trombone).

I casting si terranno giovedì 8/09/2016 e venerdì 9/09/2016 dalle ore 09.00 alle ore 17.00 presso la sede del Comune di Chieti, corso Maruccino 81 (ex Banca d'Italia).