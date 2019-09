Torna per il secondo anno l'appuntamento con Vasto Comics & Games "per la promozione del fumetto e della socialità tramite giochi da tavola/di ruolo/di carte organizzato dalla Consulta Giovanile Vasto in collaborazione con Confesercenti, EuAction, PapCorn, Arci Vasto e Sideshow". Sabato 3 e domenica 4 settembre sarà piazza Rossetti ad ospitare gli eventi previsti dal programma.

"Sono tante le novità di questa edizione - spiegano gli organizzatori -: l'area dedicata esclusivamente al cosplay (parola macedonia formata dalla fusione della parole inglesi costume e lay" che indica la pratica di indossare un costume che rappresenti un personaggio riconoscibile in un determinato ambito e interpretarne il modo di agire) con un workshop con esperti del settore che illustreranno le tecniche per la preparazione dei propri vestiti/gadget; lo showcooking di beneficenza con i giovani cuochi e bartender vastesi Loris Molino, Matteo Crisanti, Angelo Sarchione e Anthony Ventrella; i laboratori di fumetto a cura di Alessio Fermanelli e Luigi Celenza e le presentazioni delle grapich novel dei fumettisti ospiti Fabrizio “Pluc” Di Nicola, Massimo Carulli, Franco Sacchetti e, di nuovo, Alessio Fermanelli".

Lo showcooking promuoverà la raccolta di fondi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto. I piatti preparati dai giovani chef saranno poi seguiti da una spaghettata all'amatriciana. Questi saranno i piatti che verranno presentati e offerti per la raccolta fondi, ciascuno accompagnato dai cocktail di Anthony Ventrella:

- "Triglia in transumanza" di Matteo Crisanti (ristorante "Zi'Albina");

- "Ravioli di melanzana in acqua di pomodoro con biscotto di pecorino" di Loris Molino (Bistrot "Drogheria Buon Consiglio");

- "Agnello cacio e uova" di Angelo Sarchione ( ristorante "Dalla padella alla brace").

Sabato 3 settembre

ore 16.00 - Inaugurazione fiera

ore 16.00 - Apertura Mostra Mercato

ore 17.00 - Workshop a tema fumetto

ore 17.00 - Apertura Area Fumettistii

ore 18.00 - Alessio Fermanelli presenta “Every day”

ore 18.00 - Inizio Tornei di Magic e di Yu-Gi-Oh!

ore 21.00 - Drawning Battle

Domenica 4 settembre

ore 16.00 - Apertura Mostra Mercato

ore 17.00 - Workshop a tema Cosplay

ore 17.00 - Apertura Area Fumettisti e Editori

ore 18.00 - Gara di Cosplay

ore 18.00 - Fabrizio “Pluc” Di Nicola presenta “Bruce Springsteen”

ore 19.00 - Massimo Carulli presenta “Tùmass”

ore 21.00 - Franco Sacchetti presenta “Fratini d’Italia”

ore 21.00 - Spettacolo di Andrea Barbieri

ore 22.30 - Cerimonia di Chiusura e premiazioni dei tornei e della gara cosplay