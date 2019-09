"Promettiamo alla gente di Vasto il nostro impegno, di sudare la maglia che è una maglia a cui tengono tutti. Poi vediamo dove possiamo arrivare". Sono le parole di Giuseppe Allocca, capitano della Vastese, a sancire il patto dei biancorossi con iloro sostenitori. Nella serata di presentazione ufficiale della squadra mister Gianluca Colavitto, condottiero della cavalcata vincente dello scorso anno, rilancia: "Già da domenica prossima bisognerà far capire che qui all'Aragona non c'è trippa per gatti". Quando manca ormai un soffio all'esordio stagionale in serie D è presto per parlare di obiettivi finali ma è il momento giusto per fissare alcuni punti cardine: la forza del gruppo, l'impegno e il pensare a fare il massimo partita dopo partita. Iniziando già da domenica contro il Chieti, un derby atteso da tutti in città e per cui i biancorossi si sentono già carichi a mille.

La presentazione. Al termine della partita di solidarietà contro gli Hope Hunters [LEGGI - LE FOTO - IL VIDEO] fanno il loro ingresso sul terreno dell'Aragona dapprima i settori giovanili che da quest'anno sono affiliati alla Vastese: la Virtus Vasto e la Bacigalupo. Poi è la volta della juniores di mister Roberto Cesario con il ds Aldo Franceschini che ricorda il percorso avviato in casa Vastese per un efficace lavoro con i giovani. Tocca poi ad Allocca e compagni raccogliere l'applauso dei presenti mentre i Liberi su Cauzione eseguono per la prima volta il nuovo inno ufficiale della squadra "Profumo bianco rosso".

Uno alla volta i giocatori si presentano al microfono di Sergio Mancini, conduttore della serata, lasciando un messaggio per questo inizio di campionato. Idee chiare per tutti: c'è la voglia di far bene a partire dall'esordio con il Chieti per raccogliere i primi tre punti della stagione e per regalare una gioia ai tifosi che da tanto aspettano di rivivere derby "d'altri tempi".