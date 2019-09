Un incidente in moto si è verificato nella tarda mattinata di oggi a Casalanguida. Dalle prime informazioni, un 22enne (D.S) del posto sarebbe rimasto ferito a causa di un incidente con una moto da cross in aperta campagna. Il ragazzo pare sia caduto da solo, non ci sono altri mezzi coinvolti; avrebbe battuto la schiena. La caduta è avvenuta in contrada Cese. A lanciare l'allarme sono state due ragazze del posto che in quel momento transitavano su una strada vicina.

Sul posto i medici del 118 che hanno ritenuto necessaria la richiesta dell'eliambulanza da Pescara; l'elicottero è atterrato all'interno del campo sportivo per poi ripartire alla volta di Pescara. Il giovane non è in pericolo di vita, una volta nel nosocomio pescarese, gli è stato riscontrato un trauma del rachide.