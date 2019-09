A Vasto insegnanti provenienti da Spagna, Turchia, Romania e Polonia per seguire Parents school, un progetto di educazione parentale per bambini da zero a sei anni finanziato tramite il programma europeo Erasmus plus.

Accompagnato dalla dottoressa Claudia Di Foglio (responsabile di Polaris per la formazione ed europrogettazione per i programmi Erasmus), un gruppo di docenti e formatori è stato ricevuto nell'aula consiliare Vennitti dal sindaco, Francesco Menna, e dall'assessore alle Politiche comunitarie, Anna Bosco.

Nonformal and informal strategies and methods for improve the competencies of home caregivers for ante preschool children 2015-2017: questo il titolo del progetto "già avviato - si legge in una nota del municipio - e volto al rinnovamento dello stesso allo scopo di potenziare le conoscenze e le competenze in altri Paesi europei, in una prospettiva di apprendimento permanente mettendo in relazione il sostegno all'apprendimento formale, non formale e informale nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù, rafforzando dunque le opportunità di cooperazione e mobilità con altri Paesi".

Domani studenti meritevoli in municipio - Domani il sindaco di Vasto, Francesco Menna, l'assessore alle Politiche per la scuola, Anna Bosco, e il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Forte, riceveranno in municipio gli studenti meritevoli delle scuole secondarie cittadine di primo e secondo grado che hanno concluso il proprio ciclo di studi con il massimo dei voti, ovvero 10/10 e 100/100. Doppio appuntamento: alle 10 e alle 18.