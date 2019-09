Meno due all'esordio in campionato per il Vasto Marina che sabato, a Castel di Sangro, inzierà ufficialmente la stagione 2016/2017. La società biancorossa, che in estate ha concretizzato la fusione con un'altra storica realtà calcistica cittadina, l'Incoronata Calcio (presente con la sigla I.C. nel nome ufficiale), si è presentata ieri sera alla stampa presso il Bar Modè di via Giulio Cesare. Durante l'estate i dirigenti biancorossi hanno lavorato sul mercato per allestire la rosa da consegnare ai nuovi allenatori, Nino Barisano e Antonio Liberatore, che lavoreranno in tandem per cercare di ottenere risultati importanti. L'obiettivo minimo è quello di migliorare la posizione in classifica dello scorso anno in cui, dopo un entusiasmante girone d'andata, arrivò una tranquillissima salvezza a quota 47 punti. Nel nuovo assetto societario, al presidente Pasquale Cirulli e al presidente onorario Pino Travaglini, si aggiungono dirigenti storici e nuovi ingressi provenienti dall'Incoronata, come il co-presidente Roberto Celenza. Loro, ieri sera, hanno rivolto un messaggio ai giocatori fatto di entusiasmo, passione e attaccamento alla maglia. Per i biancorossi ci sarà da lottare in Promozione e anche nel campionato juniores d'èlite con la squadra che sarà affidata a Barisano per continuare nell'opera di crescita dei giovani intrapresa ormai da tanti anni. La prima squadra sarà quindi un mix di giocatori esperti, come il capitano Ottaviano, Sputore e Vetta, giocatori che hanno già campionati di categoria alle spalle e giovani promettenti (tanti i classe 97, 98 e 99).

Non poteva mancare, durante la presentazione ufficiale, un pensiero ad Andrea Marinelli, scomparso lo scorso luglio a seguito di un incidente stradale. Il 22enne vastese era diventato un punto fermo della squadra, sempre pronto a dare il massimo in campo e a trascinare i compagni con tanta esuberanza. A lui il presidente Cirulli ha dedicato un pensiero sottolineato dal commosso applauso di dirigenti e giocatori.

Il CALENDARIO [clicca qui]

Sabato inizierà quindi l'avventura del Vasto Marina che, nel giro di tre giorni, sarà chiamato subito a sfide da non prendere sottogamba. Dopo l'esordio a Castel di Sangro ci sarà l'impegno casalingo in Coppa con il Casalbordino (7 settembre alle 16.30), per poi tornare a giocare sul campo di casa domenica 11 contro il Raiano.

Al termine della presentazione abbiamo intervistato i tecnici Nino Barisano e Antonio Liberatore, il presidente Cirulli, il dirigente Potalivo, il co-presidente Celenza e il capitano Ottaviano.

Asd I.C. Vasto Marina 2016/2017

La rosa: Gianmarco Bozzelli (1997), Armando Ciccarone (1997), Marco Antonino (1999), Alessio Canosa (1997), Romano Vetta (1978), Cesare Ciccotosto (1997), Francesco Pio Cozzolino ( 1997), Piermatteo Natalini (1998), Alessandro Capezio (1999), Mattia Nocciolino (1996), Stefano Cercone (1991), Gianluca Di Gennaro (1996), Nicola Sputore (1985), Giuseppe Ottaviano (1996), Giuseppe Pianese (1998), Giuseppe Zara (1993), Matteo Tarantino (1991), Michele Ratta (1998), Luca Santoro (1997), Tommaso Mastromatteo (1986), Ferdinando De Filippis (1999), Christopher D’Alessandro (1995), Gabriele Ottaviano (1985), Gianluca Iammarino ( 1999), William Iarocci ( 1999), Patrizio Fosco (1999), Vincenzo Villamagna (1998), Pierfrancesco De Rosa (1999), Albjon Lami (1998), Giuseppe Colanero (19996).

Allenatori: Nino Barisano e Antonio Liberatore - Preparatore dei portieri: Amedeo Nanni - Massaggiatore: Luca Del Casale

Presidenti onorari: Pino Travaglini e Simonetta Baiocco

Presidente: Pasquale Cirulli

Co-presidente: Roberto Celenza

Vice Presidente: Tommaso Gileno

Segretario: Dino Monteferrante

Cassiere: Luigi Di Francesco

Consiglieri: Massimo Potalivo, Giancarlo Zappitelli, Nicola Campitelli, Giuseppe Madonna, Enzo Nocciolino, Antonio Liberatore, Pasquale Moscato, Alessio Riccitelli.