Sì è fatto un notevole parlare, e a giusta ragione, delle iniziative assunte, da volontari e non, nell'ambito della Riserva di Punta Aderci e della spiaggia di Punta Penna per ridurre l'impatto sull'ambiente dei mozziconi di sigarette gettati con la massima incuria su tutta le spiagge menzionate (qui il servizio).

Ma una domanda sorge spontanea... Come mai, invece, lo stesso problema per la spiaggia di Vasto Marina, che pure è gestita da concessionari, è totalmente trascurato? Forse sarebbe troppo oneroso per gli imprenditori della balneazione dotare ogni ombrellone di appositi portacicche? Facendo due conti e stimando il costo in due euro a portacicche, una concessione di 400 ombrelloni investirebbe ben 800 euro.

Viene da chiedersi se, arrivato il 2020, qualche aspirante imprenditore non vastese possa avere maggiore interesse a rendere anche la spiaggia di Vasto Marina pulita e dignitosa.

Michele Ruzzi