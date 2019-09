Si moltiplicano nel territorio le iniziative benefiche per raccogliere fondi per le zone colpite dal terremoto. A Lentella domenica scorsa durante Ri-Amatrice sono stati raccolti 1.135 euro versati poi sul conto corrente del Comune di Amatrice.

Il piatto tipico che ha reso famoso il piccolo centro devastato dal sisma è al centro ora anche di altre manifestazioni simili.

SAN SALVO - Il 2 settembre a San Salvo si terrà Amatrici-Amo. Alle 20.30 presso il ristorante San Marco (località Piane di Marco) cena solidale con il seguente menù a 15 €: bucatini all'amatriciana, porchetta, insalata, vino e acqua. L'intero incasso sarà devoluto a un'associazione tra protezione civile, Croce Rossa e Caritas.

Info e prenotazioni: 329 4075584

FURCI - A Furci a mobilitarsi è l'associazione La Pitech - Bottega delle idee che per il 3 settembre organizza Amatriciana solidale. Dalle 20 in largo Luca d'Aosta due i menù che sarà possibile degustare: amatriciana e bevanda (6 €) o amatriciana, porchetta, pomodori, bevanda, dolce (10 euro). L'associazione coprirà le spese della serata. Tutto l'incasso sarà devoluto in favore dei Comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto.

FRESAGRANDINARIA - Sarà possibile contribuire alla raccolta di denaro anche con lo sport. Il biglietto della partita di coppa Italia Abruzzo tra Fresa e Trigno Celenza (3 settembre, ore 16) avrà il costo di 5 €. Tutto l'incasso sarà devoluto per l'emergenza terremoto (associazione da scegliere).

VASTO - Domenica 4 settembre al Villaggio Siv "edizione straordinaria" della Sagra delle scrippelle. L'intero ricavato sarà devoluto alle popolazioni colpite.

Il Circolo Burraco Vasto per il 2 settembre organizza un Torneo di solidarietà (ore 20.30). La quota di partecipazione di 10 euro a persona sarà completamente devoluta.

Per comunicare altre iniziative: redazione@zonalocale.it