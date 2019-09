Un po' cava, un po' discarica, un po' strada. Il fiume Trigno è un po' tutto. Non c'è pace per il bistrattato corso d'acqua che separa Abruzzo e Molise. Ieri il Corpo forestale dello Stato ha diffuso la notizia della scoperta di una cava abusiva di ghiaia a Lentella [LEGGI], nelle stesse ore a una manciata di chilometri di distanza mezzi pesanti lavoravano usando l'alveo del fiume, ora dalla portata ridotta, come strada per raggiungere una cava sulla sponda molisana e tornare indietro.

L'ultima segnalazione in ordine di tempo riguarda il territorio di Fresagrandinaria, ma quello degli attraversamenti – in barba alle norme che li vietano – dell'alveo fluviale è un'altra criticità di difficile soluzione. A Lentella sono continui gli attraversamenti di mezzi pesanti nel fiume Treste nel tratto sotto il ponte della Statale 650. Il Comune più volte ha posizionato blocchi di cemento per impedire il transito (e per evitare l'abbandono di rifiuti sotto la stessa struttura), ma questi vengono regolarmente spostati.