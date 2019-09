Come tutte le squadre che sul finire dell'estate iniziano la preparazione in vista del nuovo campionato anche gli arbitri scendono in campo per arrivare pronti al fischio d'inizio della stagione. La sezione Aia di Vasto si sta allenando già da qualche settimana facendo base al campo sportivo di Vasto Marina. Sono questi i momenti in cui mettere "benzina nei motori" sotto la guida del preparatore atletico Giuseppe De Filippis senza tralasciare la parte tecnico-tattica curata dallo staff del presidente Mario D'Adamo. L'obiettivo è quello di far crescere i più giovani così da avere sempre più arbitri preparati ogni fine settimana sui campi del territorio e magari, attraverso l'entusiasmo di questo gruppo, riuscire a coinvolgere altri ragazzi e ragazze per i corsi che prossimamente la sezione vastese degli arbitri tornerà ad organizzare.

Durante la seduta di allenamento abbiamo incontrato il presidente D'Adamo che ci ha parlato di come i "suoi ragazzi" si preparano per la nuova stagione.