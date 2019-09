Tanto agonismo e poche occasioni, tra Cupello e San Salvo l’andata del Primo turno di Coppa Italia si chiude sullo 0 a 0. Dopo la sospensione di domenica sera, causata da un guasto alla rete elettrica, tre giorni dopo sul sintetico cupellese un paio di brividi e poco più, la superiorità numerica nell’ultima mezzora non ha aiutato i cupellesi a trovare lo spunto giusto per portare a casa la prima vittoria della stagione, anzi all’ultimo affondo i biancazzurri hanno sfiorato il colpaccio, venendo frenati dal palo colpito da Marra. Tutto si deciderà tra sette giorni(mercoledì 7 settembre) nel match di ritorno al ‘Davide Bucci’ di San Salvo.

La partita – Un paio di novità rispetto alla mezzora di domenica scorsa [LEGGI], obbligata quella per l’allenatore Di Francesco costretto a rinunciare, oltre allo squalificato Triglione, anche a D’Antonio, causa motivi lavorativi, lanciando sulla destra nel 4-2-3-1il ’98 ex Virtus Lanciano Selvallegra. In linea alle spalle del centravanti Maio con Avantaggiato al centro e il ventenne scernese Monachetti sulla destra.

Nel cuore del gioco De Fabritiis accompagnato da un altro ’98 come Di Florio. Davanti al portierino Tascione quartetto difensivo guidato da Giuliano in zona centrale con Benedetti, capitan Antenucci sulla destra e Berardi a completare l’undici rossoblù. Cambia anche il San Salvo, mister Longo privo degli infortunati Izzi e Cesario sceglie di schierarsi a specchio lasciando inizialmente in panchina Galiè preferendogli Molino piazzato alle spalle del puntero Buonanno con il fronte offensivo completato dagli esterni Di Ruocco e il ’98 Marra. Pali biancazzurri difesi da Cialdini, difesa con le corsie laterali occupate da Ramundo e D’Aulerio trovando al centro Luongo e capitan Felice. Il primo squillo è ospite, solita giocata di Di Ruocco sulla sinistra, la sfera attraversa tutta l’area piccola, sul secondo palo Marra da ottima posizione si divora il vantaggio sparandola addosso a Tascione. Una delle pochissime occasioni della prima frazione dove tatticismi ed errori sono i grandi protagonisti. Per provare a scardinare le difese entrambe le squadre si affidano alle corsie laterali, i sansalvesi si aggrappano a Di Ruocco, dall’altra parte tante ripartenze per Monachetti, quasi tutte concluse con un nulla di fatto. Alla mezzora prima palla gol anche per i padroni di casa, giocata volante di Avantaggiato a servire Maio, da fuori botta di prima intenzione, Cialdini c’è e in volo plastico si rifugia in angolo. Dopo un primo tempo soporifero la ripresa si apre con un lancio in campo aperto per Buonanno, sarebbe un grande contropiede ma Giuliano chiude tutto. Qualche minuto più tardi da un coast to coast di quest’ultimo cambia in parte la storia del match, palla al limite per Monachetti, il folletto scernese costringe al fallo D’Aulerio, secondo giallo e San Salvo in dieci. In superiorità numerica i rossoblù provano subito a far male, a centro area da ottima posizione Maio sciupa tutto in diagonale indirizzando il pallone alle stelle. Aumentano i giri nel motore cupellese ma dalle parte di Cialdini di occasione clamorose non se ne vedono. L’inferiorità numerica non ferma il San Salvo, all’ottantottesimo occasionissima per i biancazzurri sfortunati nella circostanza, Marra scatta dalla destra, s’accentra e conclude a rete ma è fermato dal palo interno. Archiviata l’andata di Coppa Italia lo sguardo è tutto rivolto al campionato, domenica 4 settembre in Eccellenza s’inizierà davvero a fare sul serio, a Cupello arriverà il Montorio, il San Salvo andrà a far visita al Morro D’Oro, il tempo degli esperimenti è finito.

Cupello - Us San Salvo 0-0

CUPELLO: Tascione, Antenucci, Berardi, Di Florio, Giuliano, Benedetti, Selvallegra(71’ Marchioli), De Fabritiis(87’ Tucci), Maio, Avantaggiato, Monachetti. A disposizione: Vecchio, Pezzotta, Artese, Bruno, Croce. All.: Di Francesco

US SAN SALVO: Cialdini, Ramundo, D’Aulerio, Quaranta, Felice, Luongo, Di Fortunato, Marra, Buonanno(81’ Galiè), Di Ruocco, Molino(73’ Balzano). A disposizione: Monaco, Di Pietro, Vicoli, D’Alò, CIafardini. All.: Longo

Arbitro: D’Ettorre di Lanciano (Mainella e Di Risio di Lanciano)

Ammoniti: De Fabritiis(C), Quaranta(S), Felice(S), Cialdini(S), Monachetti(C)

Espulso: 63’ D’Aulerio per doppia ammonizione