Appuntamento questa sera, mercoledì 31 agosto, con il Coro Polifonico Histonium di Vasto, diretto dal Maestro Luigi Di Tullio. L'inizio è alle ore 21.30 davanti all'ingresso della Cattedrale San Giuseppe per poi proseguire, dopo l'esecuzione di alcuni canti, nel chiostro della Curia Arcivescovile in via Vescovado, nel complesso della Madonna del Carmine.

I brani, del folklore abruzzese e del repertorio classico e sacro in chiave polifonica, saranno accompagnati dalla proiezione di immagini di Vasto a cura di Giuseppe Galasso, ed intervallati dalla lettura di alcune poesie, in dialetto vastese, composte dal poeta Fernando D'Annunzio.

Non mancherà un momento di raccoglimento dedicato alla vittime del terremoto.

Ingresso libero