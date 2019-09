"Gentile redazione di Zonalocale, ho notato questa assurda situazione nelle fermate centrali degli autobus, come quella in foto, che si trova in via San Michele; ma ce ne sono altre, ad esempio in via Madonna dell'Asilo". Lo scrive all'indirizzo redazione@zonalocale.it Arturo Camillini, vastese residente all'estero tornato ad agosto in città. "Domando tramite la vostra testata a chi è competente a riguardo: perché? Ma un turista che pesci deve prendere?".