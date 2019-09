Si svolgerà sabato 3 settembre l'evento "Bambini in festa" organizzato dall'associazione Ricoclaun onlus, inizialmente previsto per luglio e poi rinviato a causa del maltempo. Dalle 17 alle 24 il centro storico di Vasto sarà colorato da laboratori, giochi e spettacoli dedicati a bambini e ragazzi. Tante le associazioni e le scuole che hanno aderito all'iniziativa e che saranno presenti con le loro attività in corso Italia, via Cavour, via XXIV maggio, via IV novembre, piazza Marconi, musei civici di Palazzo d'Avalos e villa Comunale.

Il programma [CLICCA QUI]

A partire dalle 18 in corso Italia spazio agli spettacoli con il Mago Awax, i giovani musicisti della Scuola Civica, il promo dello spettacolo Forza Venite Gente della compagnia Lu Vrascire e il Vasto's Talent Show. Durante tutta la manifestazione ci sarà anche un punto di raccolta fondi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto.