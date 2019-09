L’attesa è finita e finalmente si inizierà a fare sul serio. Partirà questa domenica il campionato di serie D e la Vastese Calcio affronterà, neanche a farlo a posta, il Chieti nel derby d’Abruzzo che ha bisogno di poche presentazioni. Due realtà che in passato si sono sempre date del filo da torcere, con partite accese e sfide sentite. Questa domenica per i ragazzi di Colavitto sarà importante partire con il piede giusto per accontentare una piazza che è tornata a scaldare l’Aragona. Fischio d’inizio alle ore 15:00. È partita già da oggi la prevendita dei biglietti [LEGGI] che potranno essere acquistati presso lo Stadio Aragona oppure online sul sito www.bookingshow.it. Per i tifosi del Chieti invece i biglietti in prevendita si potranno acquistare presso la biglietteria Edicola Iervese (piazzale Guglielmo Marconi 1, località Scalo). Non resta che attendere ancora qualche giorno prima di assistere allo spettacolo nelle rispettive curve e in campo del derby d'Abruzzo, sperando che a vincere, al di là del risultato, sarà lo sport.

Vastese-Chieti: passato e presente- Il 21 agosto del 1923 per la prima volta nella storia Vasto e Chieti si sfidavano in campo. Da una parte la Vastese e dall’altra l’U.s. Chieti, nella gara ufficiale del Torneo Settimana Abruzzese a Pescara. In quell’occasione furono i biancorossi ad avere la meglio per 6-1. Due anni dopo (aprile 1925) i chietini riuscirono a vendicarsi con un netto 8-0 nell’allora Campionato Abruzzese di qualificazione. Una rivalità che da parte dei vastesi era già presente in città ma che poi divenne molto più accesa dopo la sfida della Coppa Bottari del 1° ottobre 1930 quando la sfida del ‘derby camuffato’ con la Sudor Ripa Teatina venne sospesa per incidenti (la vignetta a destra si riferisce proprio a questa gara). Da lì in poi tantissime altre occasioni nelle quali le due realtà calcistiche si sono confrontate in sfide accese ed emozionanti. Un totale di 50 gare ufficiali nelle quali i vastesi hanno ottenuto 16 successi, a fronte delle 22 vittorie del Chieti ed i 12 pareggi totali. Dalla prima sfida sono passati novantatre anni e in questa stagione in serie D i destini delle due squadre torneranno ad incrociarsi. L’ultima volta che accade fu sette anni fa, nella stagione 2008/2009 in serie D. In campionato finì con una vittoria a testa (0-1 all’Aragona per il Chieti e 1-2 all’Angelini per l’allora Pro Vasto). Da quella volta in poi nessun altro derby. Oggi molto è cambiato dall’una e dall’altra parte. A Vasto è tornato l’entusiasmo che ha riacceso una piazza malata di calcio che vuole tornare a vivere emozioni di un certo livello. A Chieti non si respira un’aria serena ma questi aspetti, quando ci sarà il fischio d’inizio, saranno messi da parte e a parlare sarà il campo.