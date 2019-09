Quest'anno, ad essere interessato dall'intervento dei writer e designer Francesco Marchesani e Luigi La Verghetta (in arte ONEM e ZOFA) è il muro della scuola materna di via Firenze che affaccia su via Duca degli Abruzzi.

L'opera Coltiviamo il sorriso in considerazione della location legata all’infanzia, è stata realizzata prestando particolare attenzione alla valenza comunicativa, e quindi didattica, suggerendo comportamenti e relazioni improntate alla cura per ciò che di buono ci circonda e finalizzate al benessere e alla gioia, cercando di far sorridere l’osservatore, perché il sorriso è contagioso.

"Il progetto è parte di un tentativo di riqualificazione urbana che, attraverso l'arte grafica e il disegno, punta a rendere meno piatti e monotoni alcuni muri ed edifici della nostra città, specie in aree periferiche o a rischio di degrado" hanno evidenziato il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca e l’assessore alla Cultura Giovanni Artese. "L'assessorato alla Cultura ringrazia della collaborazione alcuni tecnici comunali della Manutenzione e la ditta edile Iezzi e Di Pierro, per i ponteggi gentilmente forniti".