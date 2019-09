Saranno gli agenti della polizia municipale, giunti sul posto con una pattuglia e due agenti in moto, a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente che si è verificato questo pomeriggio su via Istonia, la trafficata arteria che collega il centro al litorale.

Ben quattro le auto coinvolte nel tamponamento a catena: una Ford Galaxy, una Renault Scenic, una Smart e una Fiat Panda. I mezzi si sono scontrati subito dopo l'imbocco della strada, dalla statale 16, mentre viaggiavano verso il centro.

In ospedale, per fortuna in condizioni non gravi, sono finiti i conducenti della Ford e della Panda.

Gli agenti della municipale hanno provveduto ad effettuare i rilievi e a regolare il traffico, che ha subito inevitabili rallentamenti.