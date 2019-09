Come fare quando, per diverse esigenze, ci si trova costretti a trascorrere gran parte della giornata seduti? Una valida risposta a questa particolare necessità può essere data con l’acquisto di una moderna poltrona “elettrica”. La Farmacia Di Nardo di San Salvo, nel suo showroom di corso Garibaldi presenta una vasta gamma di poltrone pensate per un utilizzo quotidiano da parte di chi inizia ad avere problemi di mobilità o chi, semplicemente, si trova a dover trascorrere molte ore seduto. Poltrone che aiutano a sedersi ed alzarsi senza fare fatica, grazie ai meccanismi automatizzati e telecomandati e che, in generale, sono un importante supporto alla salute e al benessere.

“Come per gli altri settori della nostra sanitaria offriamo ai nostri clienti prodotti di qualità e un’assistenza completa – spiega il dottor Angelo Labrozzi -. Ogni acquisto, però, è sempre preceduto e accompagnato da un consiglio tecnicamente valido. Questo perché ogni poltrona è diversa dalle altre. Il primo passo è sempre un’analisi della condizione di chi deve utilizzarla: molto spesso è una persona che praticamente vive sulla poltrona, deve mangiarci, a volte dormirci. Un’attenta valutazione permette poi di scegliere il miglior prodotto possibile per quell’utilizzatore”.

Vengono valutati il peso della persona, le ore che durante la giornata trascorre seduta, le sue condizioni di salute e la presenza di particolari patologie che poi portano a regolazioni della poltrona per avere il massimo comfort. “Offriamo poltrone di alta qualità, sicuramente superiore a quelle che si vedono in tv, con una componentistica di certa affidabilità. E i prezzi sono quelli di mercato per prodotti di questo livello”. La fornitura avviene attraverso aziende italiane che, oltre a garantire la qualità, permettono di avere a disposizione un’assistenza in tempi rapidi, anche attraverso il tecnico di fiducia della Farmacia Di Nardo, con la pronta reperibilità di pezzi di ricambio.

Tante le variabili: modello, funzionalità, imbottitura, tessuti, che sono traspiranti e studiati per chi ha problemi di leggera incontinenza. Alcuni modelli hanno anche delle speciali sedute antidecubito. Principalmente sono dedicate a persone di una certa età che trascorrono in casa e seduti gran parte della giornata ma anche chi non ha particolari problematiche di salute ne apprezza caratteristiche e benefici che ne derivano.

Per l’acquisto delle poltrone la Farmacia Di Nardo mette a disposizione il servizio di pagamento a rate, con un consulente a disposizione per studiare la migliore soluzione applicabile.

Farmacia Di Nardo

Corso Garibaldi, 164 San Salvo

tel. 0873.547778

