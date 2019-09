"Tra le proposte presentate per il 2017, il Centro Europeo di Studi Rossettiani, con il Comune di Vasto, ha confermato la partnership con Columbia College Hollywood di Los Angeles, scuola di Cinema Internazionale, situata nel cuore della 'Mecca della Settima Arte' e rappresentata dalla prof. Angela Tumini: 'Vasto goes to Hollywood', un progetto avviato l'anno scorso, che prevede una novità per quest'anno: il soggiorno di studenti americani che da Los Angeles si trasferiranno a Vasto per lasciarsi ispirare dalla città, ampliando le proprie conoscenze al di fuori del mondo dell'industria di Hollywood. Gli studenti specializzati in cinema potrebbero mostrare i risultati delle loro esperienze alla prossima edizione del Vasto Film Festival".

Lo annunciano dal Centro Europeo di Studi Rossettiani, aggiungendo: "Diversa la proposta illustrata dal prof. Patrick Quinn (Cambridge University) che ha invece annunciato un Convegno "Bridges Across Culture" che si terrà a Vasto dal 11 al 14 giugno 2017 (per informazioni più dettagliate clicca qui). Grazie al Centro Europeo di Studi Rossettiani il convegno internazionale, ospitato nelle precedenti due edizioni a Perugia e Firenze, sarà a Vasto e porterà in città 120 docenti provenienti da tutto il mondo, Europa, America e Asia. 'Desidero che il convegno non sia chiuso agli accademici' ha detto il prof. Quinn 'ma aperto a tutta la cittadinanza, rappresentando essa un'occasione di incontro fra culture diverse per stabilire un ponte'".

Il vice sindaco Paola Cianci è apparsa entusiasta delle proposte: "Il progetto della professoressa Tumini e il convegno sono due iniziative molto interessanti. Il nostro obiettivo è la promozione del territorio abbinato alla promozione culturale". Anche il consigliere Elio Baccalà, delegato alla Cultura, si è detto interessato a "queste due proposte che possono portare sia cultura che turismo in città, con un'evidente ricaduta sul territorio".