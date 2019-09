In attesa di iniziare ufficialmente la stagione 2016/2017 (domani ci sarà il recupero della gara di Coppa con il San Salvo, domenica l'esordio in campionato con il Montorio 88), il Cupello Calcio gioisce per i riconoscimenti consegnati dalla Federazione ieri a Francavilla in occasione della presentazione dei calendari di Eccellenza e Promozione.

I CALENDARI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE - LEGGI

Su tutti la Coppa Disciplina, trofeo su cui la società dei presidenti Di Francesco e Boschetti punta ormai da qualche stagione e che non è mai un obiettivo secondario per i rossoblu, come annunciato già nel corso della presentazione della nuova stagione dei cupellesi [LEGGI]. E poi la scarpa d'argento per Domenico Monachetti (confermatissimo nella rosa a disposizione di mister Di Francesco), secondo nella classifica "giovane promessa" dello scorso campionato di Eccellenza. Il Cupello Calcio è poi stato premiato come società con il maggior numero di anni di affiliazione e come squadra con l'età media più bassa. Al presidente Di Francesco, oltre al trofeo, è stato quindi consegnato un defibrillatore che sarà a disposizione dell'impianto di Cupello. Una serata da incorniciare per iniziare nel migliore dei modi la nuova stagione. "Grazie a tutti - ha commentato Di Francesco -. La strada è quella giusta".