Tutto pronto per l’inizio della stagione della Vastese Calcio in serie D. Dopo l’eliminazione in Coppa Italia con il San Nicolò ricevuta ieri pomeriggio [LEGGI] al novantesimo, i biancorossi iniziano la settimana già concentrati sulla prima sfida di campionato: il derby con il Chieti Calcio. Questa mattina la società ha dato inizio alla consegna degli abbonamenti presso lo Stadio Aragona. Per il momento sono duecentotrenta gli abbonati ma sicuramente nei prossimi giorni questo numero, per ora indicativo, crescerà.

Per questa campagna abbonamenti tante le novità rispetto allo scorso anno. La prima è l’introduzione della Fan Fidelity Card che permetterà a tutti gli abbonati di avere uno sconto sui prodotti acquistati nelle aziende sponsor della squadra biancorossa. La card permetterà inoltre di ricevere un simpatico omaggio da parte della società una volta raggiunti i dieci bollini. Attraverso il Qr-code presente nella facciata anteriore della fidelity, sarà possibile essere aggiornati sugli sconti e le iniziative della società, attraverso un collegamento al sito della stessa. Aggiornamenti che verranno anche inviati via email direttamente agli abbonati.

Sarà possibile acquistare il proprio abbonamento sino al 17 settembre, giorno di chiusura della campagna. Questa mattina è stato consegnato il primo abbonamento al tifoso Orlandino Carusi intorno alle 10:30. Si inizierà a fare sul serio da questa domenica e la stagione del ritorno in serie D, guardando alle premesse, si preannuncia entusiasmante.