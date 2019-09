Questa mattina il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca, accompagnata dal presidente del consiglio comunale Eugenio Spadano e dall’assessore alle Politiche sociali Maria Travaglini, ha saluto la dott.ssa Daniela Bianco che dal prossimo 1° settembre lascerà l’Istituto comprensivo n. 1 “Salvo D’Acquisto” perché chiamata a dirigere l’Istituto comprensivo “Michetti” a Francavilla al Mare e ha dato il benvenuto alla dott.ssa Teresa Ascione, che ne prenderà il posto a San Salvo.

Il sindaco nel ringraziare la dott.ssa Bianco per la preziosa collaborazione in questi mesi durante i quali "ha donato entusiasmo a questa comunità con generoso impegno nella capacità di accoglienza dell’altro in un anno di grandi trasformazioni per l’Istituto comprensivo n. 1" ha evidenziato come la dirigente è stata protagonista di cambiamenti e portatrice d’innovazione in un istituto che farà fatica a dimenticarla.

Al neo dirigente Ascione il sindaco di San Salvo ha ribadito l’impegno di questa amministrazione comunale nel riconoscere nella scuola una delle istituzioni più sane dove esercitare i principi di libertà vera e di luogo privilegiato per la formazione e l’educazione dei futuri cittadini. "Il Comune di San Salvo – ha detto il sindaco Magnacca – è attivamente impegnata per garantire ai nostri giovani una formazione adeguata in luoghi sicuri e ospitali. Siamo con e per le istituzioni scolastiche per far crescere oltre il livello di istruzione il senso civico dei nostri ragazzi per il loro bene e per il progresso della nostra comunità".