Due giorni di eventi a Casalbordino per il 2 e 3 settembre per la festa in onore di San Rocco. La prima serata di festa sarà allietata dallo spettacolo dal vivo di Marianna Lanteri e la sua band, mentre protagonista della serata del 3 sarà la nota cantante Ivana Spagna.

Per quanto riguarda la cerimonia religiosa, prevista novena e santa messa alle 18 del 2 settembre, dopo i fuochi pirotecnici d'apertura, e sante messe alle 7, alle 10 e alle 17,30 del giorno 3. Sempre il 3 ci sarà anche la deposizione di una Corona ai Caduti in piazza Umberto I, mentre dopo la messa delle 17,30 ci sarà la processione con la statura di San Rocco, accompagnata dal complesso bandistico Città di Chieti.