Chiusura scongiurata almeno per il momento per le guardie mediche di Celenza sul Trigno, Cupello e Scerni. Il Tar di Pescara ha sospeso il provvedimento di chiusura inserito nel piano di rientro della sanità abruzzese in attesa di esprimersi sul ricorso presentato dai sindaci Walter Di Laudo, Emanuele Marcovecchio e Alfonso Ottaviano. Secondo quanto stabilito dal piano, i tre punti di continuità assistenziale avrebbero cessato il proprio servizio il prossimo 31 agosto.

Per i Comuni ricorrenti la paventata chiusura causerebbe un "grave disagio sociale e sanitario nelle zone interne dove viene ridotta la continuità assistenziale e per ora non arriva nessuna alternativa oltre a quella di avere punti che servono zone più ampie".