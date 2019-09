Si chiama Diario 2.0 ed è il diario scolastico personalizzato che, con l’inizio del nuovo anno scolastico, verrà consegnato gratuitamente agli alunni di tutte le classi e di ogni specializzazione dell’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Mattei” di Vasto. Il diario scolastico rappresenta un omaggio che il “Mattei” fa ai suoi studenti, ai quali la scuola chiede di essere “artefici e protagonisti, non vittime, di una società in veloce cambiamento”, come precisa il dirigente scolastico Rocco Ciafarone nella lettera di saluto che accompagna l’originale diario, strutturato in molteplici sezioni.

Nel “Diario 2.0” c’è davvero di tutto: dagli orari di apertura al pubblico degli uffici del “Mattei” al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, allo Statuto degli Studenti, al calendario scolastico 2016-2017, alle informazioni su rischi e sicurezza nella scuola, a frasi e citazioni famose. Non mancano gli spazi dedicati a cruciverba, indovinelli, anagrammi e sudoku con tanto di soluzioni proposte attraverso codici QR Code da leggersi mediante smartphone.

La sezione più innovativa del “Diario 2.0” è, però, quella dedicata alle giustificazioni delle assenze e ai permessi di entrata in ritardo e di uscita in anticipo, che consentirà ai genitori di giustificare i propri figli non solo tramite il tradizionale metodo cartaceo, ma anche e soprattutto attraverso il proprio smartphone, tablet, iPad, pc o qualsiasi altro strumento digitale.

A partire da quest’anno scolastico, dunque, al “Mattei” viene mandato in pensione il tradizionale libretto delle giustificazioni. Dulcis in fundo, il diario scolastico contiene anche gli appositi permessi per le uscite didattiche e i viaggi d’Istruzione da ritagliare di volta in volta e consegnare alla scuola, debitamente compilati e firmati dai genitori.

Gli studenti del “Mattei” sono invitati, dunque, a non comprare altri diari. Buon anno scolastico a tutti!

Paola Cerella