VastoScienza, in collaborazione con il Polo Liceale "R.Mattioli" e con il Circolo Nautico di Vasto, organizza l'edizione 2016 di Scienza dell'onda e della vela.

Dal 29 agosto al 2 settembre, dalle 10 alle 12.30, attraverso esperimenti, giochi, narrazioni, proiezioni e mini crociere in barca a vela, i bambini potranno conoscere più da vicino l'ecosistema marino, le caratteristiche chimico-fisiche del mare, la biologia marina, la natura delle onde, e i principi che consentono ad una barca a vela di galleggiare e di solcare le onde.

"Stimoli sperimentali, sensoriali ed emozionali per i più piccoli, - spiegano gli organizzatori - un viaggio alla scoperta dei tanti aspetti scientifici della navigazione a vela per i più grandi. Perché è possibile risalire il vento? Che cosa determina la velocità di uno scafo? Come si possono raggiungere migliori rendimenti? Una divertente uscita in barca a vela dà così lo spunto per raccontare e spiegare dal principio di Archimede che garantisce il galleggiamento della barca, al meccanismo di propulsione basato sulle forze esercitate dall’acqua e dal vento. Il progetto che per anni si è rivolto agli studenti delle scuole secondarie superiori, vede anche quest'anno tra i destinatari bambini dai 5 anni in su. La disponibilità del Circolo Nautico di Vasto a mettere a disposizione gli esperti, gli spazi e le imbarcazioni, è il fondamentale supporto all'iniziativa che la professoressa Rosa Lo Sasso, in collaborazione con il Polo Liceale "R.Mattioli" e VastoScienza, Centro Culturale di Scienza e Arte, propone già da anni alla città".