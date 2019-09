Ufficializzati da poco i calendari del campionato di Eccellenza e Promozione abruzzese. Si partirà questa domenica 4 settembre 2016 con le sfide che vedrà contrapposte il Cupello in casa con il Montorio, il San Salvo impegnato sul campo del Morro d’Oro, mentre in Promozione il Casalbordino ospiterà lo Sporting Casolana ed il Vasto Marina sarà di scena sul campo del Castello 2000. Fischio d'inizio ore 15:00.

Scarica il calendario di Vastese, Cupello, San Salvo, Casalbordino e Vasto Marina [CLICCA QUI]

I biancazzurri ed i rossoblù in Eccellenza si incroceranno alla tredicesima giornata, con i sansalvesi che nella gara di andata giocheranno in casa. Il primo derby in Promozione si terrà invece la terza giornata tra Casalbordino e Vasto Marina appunto.

Il calendario di Eccellenza

1ª giornata - andata 4/9/2016 - ritorno 18/12/2016

Cupello -Montorio 88

Morro d’Oro - San Salvo

2ª giornata - andata 11/9/2016 - ritorno 22/12/2016

Amiternina - Cupello

San Salvo - River Chieti 65

3ª giornata - andata 18/9/2016 - ritorno 8/1/2017

Cupello - Alba Adriatica

Paterno - San Salvo

4ª giornata - andata 21/9/2016 - ritorno 15/1/2017

Penne - Cupello

San Salvo - Martinsicuro

5ª giornata - andata 25/9/2016 - ritorno 22/1/2017

Nerostellati - Cupello

San Salvo - Penne

6ª giornata - andata 2/10/2016 - ritorno 29/1/2017

Cupello - Sambuceto

Virtus Teramo - San Salvo

7ª giornata - andata 9/10/2016 - ritorno 5/2/2017

Francavilla - Cupello

San Salvo - Miglianico

8ª giornata - andata 16/10/2016 - ritorno 12/2/2017

Capistrello - San Salvo

Cupello - Acqua & Sapone

9ª giornata - andata 23/10/2016 - ritorno 19/2/2017

Morro d’Oro - Cupello

San Salvo - R.C. Angolana

10ª giornata - andata 30/10/2016 - ritorno 26/2/2017

Cupello - River Chieti 65

Montorio 88 - San Salvo

11ª giornata - andata 6/11/2016 - ritorno 5/3/2017

Paterno - Cupello

San Salvo - Amiternina

12ª giornata - andata 13/11/2016 - ritorno 12/3/2017

Alba Adriatica - San Salvo

Cupello - Martinsicuro

13ª giornata - andata 20/11/2016 - ritorno 19/3/2017

San Salvo - Cupello

14ª giornata - andata 27/11/2016 - ritorno 26/3/2017

Cupello - Virtus Teramo

Nerostellati - San Salvo

15ª giornata - andata 4/12/2016 - ritorno 2/4/2017

Miglianico - Cupello

San Salvo - Sambuceto

16ª giornata - andata 8/12/2016-r itorno 9/4/2017

Cupello - Capistrello

Francavilla - San Salvo

17ª giornata - andata 11/12/2016 - ritorno 23/4/2017

R.C. Angolana - Cupello

San Salvo - Acqua & Sapone

Promozione - girone B

1ª giornata - andata 4/9/2016 - ritorno 18/12/2016

Casalbordino - Sporting Casolana

Castello 2000 - Vasto Marina

2ª giornata - andata 11/9/2016 - ritorno 8/1/2016

Vasto Marina - Raiano

Sulmona - Casalbordino

3ª giornata - andata 18/9/2016 - ritorno 15/1/2017

Casalbordino - Vasto Marina

4ª giornata - andata 25/9/2016 - ritorno 22/1/2017

Vasto Marina - Chieti Torre Alex

Palombaro - Casalbordino

5ª giornata - andata 2/10/2016 - ritorno 29/1/2017

Casalbordino - Passo Cordone

Villa 2015 - Vasto Marina

6ª giornata - andata 9/10/2016 - ritorno 5/2/2017

Castello 2000 - Casalbordino

Vasto Marina - Sulmonese Ofena

7ª giornata - andata 16/10/2016 - ritorno 12/2/2017

Casalbordino - Raiano

Spoltore - Vasto Marina

8ª giornata - andata 23/10/2016 - ritorno 19/2/2017

Casalbordino - Silvi

Vasto Marina - Fossacesia

9ª giornata - andata 30/10/2016 - ritorno 26/2/2017

Bucchianico - Vasto Marina

Chieti Torre Alex - Casalbordino

10ª giornata - andata 6/11/2016 - ritorno 5/3/2017

Casalbordino - Villa 2015

Vasto Marina - Val di Sangro

11ª giornata - andata13/11/2016 - ritorno 12/3/2017

Castiglione Valfino - Vasto Marina

Sulmonese Ofena - Casalbordino

12ª giornata - andata 20/11/2016 - ritorno 19/3/2017

Casalbordino- Spoltore

Vasto Marina - Il Delfino Flacco Porto

13ª giornata - andata 27/11/2016 - ritorno 26/3/2017

Fossacesia - Casalbordino

Sporting Casolana - Vasto Marina

14ª giornata - andata 4/12/2016 - ritorno 2/4/2017

Casalbordino - Bucchianico

Vasto Marina - Sulmona

15ª giornata - andata 8/12/2016 - ritorno 9/4/2017

Silvi - Vasto Marina

Val di Sangro - Casalbordino

16ª giornata - andata 11/12/2016- ritorno 23/4/2017

Casalbordino - Castiglione Valfino

Palombaro - Vasto Marina

17ª giornata - andata 18/12/2016 - ritorno 30/4/2017

Vasto Marina - Passo Cordone

Il Delfino Flacco Porto - Casalbordino