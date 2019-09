E' tornato in libertà il 31enne accusato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale ai danni del comandante della polizia municipale di Vasto, Giuseppe Del Moro, nel centro storico sabato sera, in occasione del Prodotto Topico, la manifestazione dedicata alle specialità enogastronomiche di 5 regioni italiane.

Assistito dall'avvocato Arnaldo Tascione, D.A. è comparso stamani dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Vasto, Italo Radoccia, nell'ambito del processo per direttissima che stamani ha visto celebrare la prima udienza nel palazzo di giustizia di via Bachelet.

Il magistrato ha ascoltato il giovane commerciante ambulante e anche la testimonianza di un agente municipale in merito all'accaduto. Del Moro era rappresentato in aula dagli avvocati Giovanni Di Santo e Nicolino Zaccaria, quest'ultimo facente parte dell'Avvocatura comunale. Per la pubblica accusa era presente in aula il pm Mariagrazia Marino in sostituzione del magistrato titolare dell'indagine, Gabriella De Lucia.

Al termine dell'udienza, il magistrato giudicante ha convalidato l'iniziale provvedimento restrittivo, disposto la remissione in libertà del 31enne, concedendogli i termini a difesa e rinviando, quindi, l'udienza al 26 ottobre alle ore 12.