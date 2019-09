Sono stati Massimo Di Risio e Cristiano Gherlantini ad aggiudicarsi il master finale del circuito regionale abruzzese Beach 2. A Vasto Marina, sui campi dei lidi Zio Fiore e Sabbia d'Oro, sabato e domenica sono andate in scena avvincenti sfide tra le 16 coppie di beachers che hanno preso parte per tutta l'estate alla competizione itinerante con la partecipazione di atleti da tutta Italia. A Vasto l'organizzazione dell'evento è stata curata da Beach On che, con il team guidato Giorgio Amorosi e Massimo Di Risio (tra l'altro sfidanti nella finalissima del master), ha promosso tanti appuntamenti in spiaggia per dare una decisiva spinta al movimento del beach volley.

Alla serata finale, che ha visto la partecipazione di un numeroso ed appassionato pubblico, hanno partecipato anche il delegato Fipav per il beach volley, Luciano Allegrino, e il presidente Fipav Abruzzo, Fabio Di Camillo. Il presidente abruzzese ha fatto il punto della situazione su una disciplina che punta ad una definitiva consacrazione anche alla luce dei successi a più livelli: dall'argento olimpico dell'ortonese Paolo Nicolai [GUARDA L'INTERVISTA] al titolo italiano under 19 dei pescaresi Cappio e Ceccoli o al titolo under 18 delle vastesi Scampoli e Russo [GUARDA L'INTERVISTA].